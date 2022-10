Kvaratskhelia: “Io e il Napoli non abbiamo limiti, possiamo crescere insieme” poi la frase sullo scudetto

Il Napoli sta viaggiando a ritmi spediti in questo inizio di stagione: undici vittorie in tredici gare tra campionato e Champions League, primo posto in Serie A e Champions, 31 gol fatti e ancora zero sconfitte. Una cavalcata impressionante che vede tutti i giocatori protagonisti.

Chi ha attirato maggiormente le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori, però, è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia: il talento georgiano arrivato alla Dinamo Batumi ha messo già a segno 6 reti e 3 assist facendo vedere grandissime giocate. Il classe 2001 ha rilasciato una lunga intervista al “Corriere dello Sport” dove ha parlato, tra le tante cose, di Napoli e sogno scudetto. Queste le sue parole.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Voto al Napoli: “Facile: 10. È una squadra piena di giocatori molto forti, molto bravi: se continuiamo così, possiamo anche arrivare più in alto di quanto pesino tutti”.

Qualcuno ha cominciato a scherzare sul Triplete: “Per me ogni titolo, ogni vittoria è un sogno: ad Amsterdam come al Maradona è stato magnifico, ma dobbiamo lavorare ancora tanto. Sempre. Di più”.

L’obiettivo: “Sto lavorando molto per migliorare e voglio lavorare anche di più perché devo imparare tante cose. Però una cosa è certa: voglio arrivare in alto”.

Sullo scudetto e la Champions: “Lo scudetto è un sogno, certo. Gli ottavi, a questo punto, un obiettivo. Vittoria campionato o Champions? Perché devo scegliere: dico tutte e due. Se vinciamo lo scudetto divento un eroe? Beh, chissà. Magari. Mi fa sorridere”.

Chi ha più limiti: il Napoli o Kvaratskhelia? “Nessuno ha limiti, possiamo crescere insieme, mano nella mano. No limits”.

Difficile la Serie A? “Ci sono tante squadre forti, di altissimo livello, e per questo sarà dura: Milan, Inter, Juve, Lazio, Roma, Atalanta, Fiorentina. Anche l’Udinese ha cominciato la stagione alla grande”.