L’Ajax rischia anche in campionato, paura nel finale per gli olandesi

La testa dei tifosi azzurri è ancora rivolta alla clamorosa impresa del Napoli di martedì, con il clamorosa vittoria per 6-1 all’Ajax alla Johan Cruijff Arena. Per i Lancieri, invece, c’è solo tanta voglia di rivalsa dopo una sconfitta così, la più pesante mai subita in una gara casalinga europea nella loro storia.

L’opportunità maggiore per farlo e ovviamente costituita dal match di ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona, che si terrà mercoledì 12 ottobre. Nel frattempo, l’Ajax ha provato a rialzare la testa già in campionato, dove sono scesi in campo nella sfida in trasferta contro il FC Volendam.

Foto: Getty Images- Brobbey (Ajax)

Vittori col brivido per l’Ajax: il racconto

La squadra di Schreuder è riuscita nell’obiettivo più importante, cioè quello di tornare alla vittoria dopo 4 partite. La gara, vinta per 4-2, è stata però più complicata del previsto.

Dopo aver ottenuto un netto vantaggio per addirittura 3-0 con i gol di Tadic al 17′, di Bassey al 39′ e di Brobbey al 64′, l’Ajax ha infatti rischiato seriamente il pareggio, facendosi accorciare dai gol avversari di Zeefuik al 74′ e di Eiting all’86’. All’89’ era arrivato addirittura il gol del pari ma l’arbitro ha annullato tutto per fuorigioco.

La gara è poi finita 4-2 in favore dell’Ajax con il gol Klaassen nel recupero che ha chiuso tutto. I Lancieri si portano così in vetta alla classifica in Eredivisie in attesa che scenda in campo l’AZ Alkmaar.