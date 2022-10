Maledizione Cremona, un dato non sorride al Napoli!

Domenica alle ore 18.00 andrà in scena la partita tra Cremonese e Napoli valevole per la nona giornata di Serie A. Gli azzurri saranno chiamati a confermare la prima posizione, mentre per i padroni di casa questa gara rappresenta un’occasione per strappare finalmente dei punti ad una big.

Gli uomini di Spalletti hanno iniziato alla grande la stagione dato che sono ancora imbattuti in tutte le competizioni e sono uno degli attacchi più prolifici di tutta Europa. La Cremonese, invece, deve ancora vincere la sua prima partita in campionato in questa stagione dato che è uscita sconfitta in cinque delle otto giocate. Le due squadre si sono incrociate per ben diciassette volte in tutta la loro storia e lo score pende prevalentemente dalla parte dei partenopei dato che hanno vinto in sette occasioni.

Il tabù del Napoli

Per sei volte il Napoli è stato ospite allo stadio Zini ma un dato sorprende i tifosi azzurri: la squadra partenopea in nessuna occasione è riuscita a portare i tre punti a casa. Nelle sei occasioni in cui le due squadre si sono incrociate, il Napoli ha perso per ben quattro volte e, nelle altre due occasioni, è riuscita solo a strappare un pareggio. L’ultimo confronto tra Cremonese e Napoli risale a ben 26 anni fa quando, il 10 marzo del 1996, la squadra allenata allora da Vujadin Boskov pareggiò 1-1 in quel di Cremona.