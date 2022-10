Gli chiedono del Chelsea, Pioli parla di nuovo del Napoli: la risposta

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Juventus, prevista domani a San Siro alle ore 18:00, Stefano Pioli ha parlato nuovamente della sfida contro il Napoli.

In particolare, quando al tecnico rossonero sono state chieste spiegazioni riguardanti la sfida di Champions League persa a Stamford Bridge contro il Chelsea, lui ha risposto così:

“Voi pensate che il Napoli, visto anche come ha giocato l’altra sera, sia così inferiore al Chelsea? Non penso proprio, eppure quando abbiamo giocato contro di loro i nostri dati fisici e tecnici sono stati fantastici, anche se abbiamo perso”.

Kvaratskhelia, Bennacer, Calabria, Milan Napoli (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

“Se giochiamo al nostro livello possiamo essere competitivi sia in campionato che in Champions. Ci siamo mossi troppo poco e male senza palla, senza che il Chelsea ci mettesse sotto, come invece aveva fatto il Liverpool lo scorso anno”.

Il tecnico rossonero continua a tornare periodicamente sulla sconfitta contro gli azzurri, segno che forse proprio non gli è andato giù perdere in casa propria, a San Siro, nonostante un’ottima prestazione dei suoi giocatori.