Spalletti prepara tanti cambi per la Cremonese, Kvara verso la panchina: i dettagli

Dopo la leggendaria notte di Amsterdam, il Napoli si prepara a ripartire con la Serie A, con la sfida contro la Cremonese. Previste alcune modifiche rispetto alla bella, ma stancante, notte contro l’Ajax.

Cambi precisi, senza stravolgere l’assetto tattico, tantomeno l’identità di squadra che si è formata del Napoli con il suo 4-2-3-1.

A tal proposito Il Corriere del Mezzogiorno di oggi ha parlato di come dovrebbe cambiare la formazione per la trasferta di Cremona: al centro della difesa ci sarà un posto da titolare per Ostigard o Juan Jesus, mentre sulla sinistra c’è il ritorno di Mario Rui.

Ostigard Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Cambia anche la trequarti offensiva: molto probabilmente vedremo Elmas sulla sinistra, al posto di un Kvaratskhelia uscito zoppicante dal prato di gioco della Cruijff Arena; Zielinsky lascerà il posto a Ndombele, il quale cercherà di sfruttare al meglio questa occasione per ritagliarsi un pò di spazio e farsi notare da maggiormente da mister Spalletti.

Ndombele Napoli (Getty Images)

Al centro dell’attacco non dovrebbero esserci novità, con il ballottaggio Raspadori-Simeone per una maglia da titolare, e la novità del rientro del neo papà Osimhen, pronto a giocare uno spezzone di gara, senza però rischiare troppo.