Verso Cremonese-Napoli: quanti napoletani ci saranno? Il dato

Sulla scia degli ottimi risultati raggiunti dalla formazione di Luciano Spalletti tra Serie A e Champions League, cresce sempre più l’entusiasmo tra i tifosi del Napoli. I supporter azzurri, infatti, dopo l’impegnativa, ma senza dubbio soddisfacente, trasferta di Amsterdam, continuano a seguire la squadra ovunque con passione e dedizione.

Con la straripante vittoria per 1-6 contro l’Ajax, il Napoli si è comodamente sistemato in vetta alla classifica di Champions League a punteggio pieno, con tre punti di vantaggio sul Liverpool. In Serie A, però, resta l’ombra dell’Atalanta che resiste al pari degli azzurri a quota 20 punti: il Napoli non può cedere di un passo se vuole mantenere saldo il posto in cima alla classifica.

Ondata azzurra a Cremona: i dati sui settori

Il prossimo step è contro la Cremonese, domenica 9 ottobre alle ore 18:00. Una partita sulla carta semplice per gli uomini di Spalletti, ma i tifosi hanno comunque risposto presenti per sostenere il Napoli.

Lo Zini sarà tutto esaurito contro il Napoli, un evento che non si verificava da molto tempo. Secondo i dati sono attesi tra i 2500 e i 3000 tifosi partenopei. I biglietti infatti sono finiti nel giro di poche ore e allo Zini sarà registrato il primo sold out della stagione, tanto che molti tifosi della Cremonese sono rimasti a bocca asciutta.

