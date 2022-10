Calciomercato Napoli, Giuntoli lavora senza sosta: pronte altre quattro firme!

Il Napoli è pronto a blindare altri quattro pilastri della squadra allenata da Luciano Spalletti.

Dopo i rinnovi arrivati negli ultimi giorni di Alex Meret e Alessio Zerbin, Aurelio De Laurentis e Cristiano Giuntoli hanno preparato nuovi contratti per cercare di salvaguardare la squadra che fino a questo punto della stagione sta dando molte gioie ai tifosi azzurri.

In merito a questo, l’edizione del Corriere dello Sport di oggi ha spiegato quali sono le trattative in corso.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

I primi a prolungare i propri contratti sono Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka, entrambi in seguito al raggiungimento di un accordo che li porterà a guadagnare 2,5 milioni all’anno netti più bonus.

Anguissa, Di Lorenzo, Rrahmani (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Dopo di loro sarà il turno di Franck Anguissa, nonostante il contratto in scadenza nel 2026. I dirigenti del Napoli vogliono essere sicuri di tenere con loro uno dei centrocampisti più in forma del campionato attraverso un prolungamento del contratto di un ulteriore anno.

Lo stesso vale anche per il capitano, Giovanni Di Lorenzo, come rivelato nella giornata di ieri dal suo agente Mario Giuffredi. Le parti sono in contatto per trovare l’accordo sul rinnovo di contratto del robot azzurro.

Filippo Maria Aiello