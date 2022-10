Simeone: “Ho un sogno! Vi svelo cosa mi hanno detto i napoletani”

Il “Cholito” Simeone ha parlato di quello che è il suo momento al Napoli, dopo i gol trovati in Champions e in campionato con la maglia azzurra, sognando in grande, per quelle che sono le sue ambizioni.

Il calciatore argentino ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni de La Nacion, quotidiano argentino, parlando proprio di Napoli e della sua stagione.

Di seguito, le dichiarazioni del centravanti azzurro, che sogna il Mondiale con l’Argentina: “Ho un sogno, che è il Mondiale e non mollerò mai. Continuerò a credere nella convocazione per il Qatar, ho possibilità, facendo bene con il Napoli domenica per domenica”.

Simeone Napoli (Getty Images)

Napoli, l’intervista integrale di Simeone

Giovanni Simeone ha parlato di sé e della sua stagione, con la maglia del Napoli: “Essere “il figlio di” dà dei vantaggi, ma poi tutto ti costa di più. Perché ho dovuto lottare sul dimostrare chi sono, a prescindere da papà. E anche il nome “Cholito” non mi piaceva, però ora so che va oltre a quello che ha fatto mio padre in carriera”.

Sul Napoli e su Maradona: “Diego non è qui, ma è come se ci fosse sempre. Ha lasciato un segno per l’Argentina e per Napoli che resterà in eterno, la gente lo ricorda tutti i giorni, grazie a Maradona si sono riscattati. C’è ancora una differenza tra Nord e Sud in Italia e per i napoletani Diego rappresenta un orgoglio importante. Molte persone qui mi hanno detto che tiferanno Argentina visto che l’Italia non c’è, il mio Paese fa parte di questa città. La scelta Napoli? A un certo punto sembrava che la trattativa si fosse bloccata, ma io volevo solo venire qui, a tutti i costi. Qui mi sento come mai prima.”