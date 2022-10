Non solo Meret e Zerbin: il Napoli lavora a sei rinnovi

Dopo i rinnovi di Alex Meret e Alessio Zerbin, il Napoli è all’opera per intavolare le trattative di rinnovo con altri sei giocatori. L’avvio di stagione strepitoso del Napoli mette in condizione la società di poter lavorare con più serenità su questo fronte e il ds Giuntoli si sta muovendo per chiudere tutto in tempi brevi

Come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino” i calciatori che sono in procinto per trovare un accordo con la società sono Frank Anguissa, Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka su tutti. Dopo le ottime prestazioni difensive dei primi due e lo splendido gioco che distribuisce in mezzo al campo il centrocampista slovacco, è il minimo che la società possa fare per “difenderli” dalle avances di altre squadre.

Napoli (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Nei prossimi giorni entrerà in quest’ottica anche Giovanni Di Lorenzo, che dopo la fascia da capitano vuole prolungare per un altro anno e ci sono tutti i presupposti per diventare una vera e propria bandiera di questo club.

A seguire al neo capitano si parlerà anche con gli agenti di Hirving Lozano e Matteo Politano. L’attaccante ex Inter dopo la mancata cessione la scorsa estate sembrerebbe disposto a prolungare il suo contratto.

MICHELE D’ERRICO