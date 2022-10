Il Napoli risale in una classifica: la vittoria con l’Ajax aiuta gli azzurri

Il Napoli brilla in Europa, cambiando così non solo quella che è la classifica del Girone A, dopo l’ennesima vittoria di goleada ai danni dell’Ajax. La terza vittoria consecutiva in Champions League per 1-6 ad Amsterdam, permette dunque al Napoli di scalare posizioni nel ranking UEFA, ottenendo la bellezza di 10mila punti per le vittorie ottenute.

Il coefficiente UEFA tiene conto delle ultime cinque annate in Europa dei club e il Napoli, dopo quanto ottenuto nelle prime tre giornate di Champions League, è salito al ventunesimo posto, agganciando così il Benfica. Accorcia, invece, su Eintracht Francoforte e Tottenham, oltre il Porto, che sono più sopra in classifica a distanza di una vittoria o qualcosa di poco più.

(Photo by FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP via Getty Images)

Napoli, ranking UEFA: la classifica completa

Quella che segue, è la classifica completa del ranking UEFA, per i club europei. Tra le italiane, da segnalare, la Juventus all’ottavo posto, così come la Roma al dodicesimo e l’Inter alla posizione 14. Napoli al ventunesimo posto, con le altre italiane più giù.

1 Manchester City 122.000

2 Bayern Monaco 119.000

3 Liverpool 112.000

Chelsea 112.000

5 Real Madrid 102.000

PSG 102.000

7 Barcellona 95.000

8 Juventus 90.000

9 Manchester United 88.000

10 Ajax 83.000

11 Atletico Madrid 83.000

12 Roma 78.000

13 Borussia 76.000

14 Inter 75.000

Siviglia 75.000

16 Villarreal 74.000

17 Lipsia 72.000

18 Tottenham 69.000

Porto 69.000

20 Eintracht Francoforte 68.000

21 Napoli 66.000

Benfica 66.000

23 Arsenal 62.000

Le altre italiane:

28 Atalanta 55.500

38 Lazio 39.000

47 Milan 33.000

106 Fiorentina 12.985