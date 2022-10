Koulibaly fa impazzire i tifosi del Napoli: “Sapete come siamo noi napoletani”

Questa sera il Chelsea ha sconfitto il Milan, a Stamford Bridge, per 3-0. Nonostante le ultime prestazioni non eccellenti, l’ex centrale difensivo del Napoli Kalidou Koulibaly ha giocato tutto il match ed è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il post partita.

Kalidou Koulibaly ha espresso la sua opinione sul momento del Napoli, di seguito le sue dichiarazioni:

Koulibaly Chelsea (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

“Sono molto contento per loro, non mi aspettavo queste prestazioni. Sono cresciuti e non hanno più bisogno di tempo. Per il campionato non voglio dire nulla perché sapete come siamo io e i napoletani, ma spero possano andare così per tanto tempo.”

Poi un riferimento al match vinto: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una grande squadra che sta giocando bene come il Milan. Sono felice della mia prestazione e spero di acquisire sempre maggior fiducia minuto dopo minuto. Sono un calciatore che ha bisogno di giocare, sono consapevole di non essere ancora perfetto perché ci vuole sempre un periodo di adattamento. Sono molto soddisfatto della porta inviolata contro una squadra forte come il Milan. Tra 6 giorni proveremo a portare a casa i 3 punti, ma dobbiamo rimanere concentrati prima sulla partita cdi premier.”

Giuseppe Esposito