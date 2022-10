Home » News Calcio Napoli » Juventus, spavento Di Maria: ladri in casa, interviene la Polizia

Dopo l’ottima prestazione in Champions League contro il Maccabi Haifa, nella quale ha fornito una straordinaria tripletta di assist per i suoi compagni, il fuoriclasse argentino della Juventus Angel Di Maria non sta vivendo ore tranquille.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, questa sera una banda di malviventi ha tentato di intrufolarsi all’interno dell’abitazione dell’ex Paris Saint Germain. La sicurezza privata della villa ha allertato le forze dell’ordine, le quali hanno fatto irruzione sul posto e hanno sventato la rapina, nell’inseguimento è stato arrestato uno dei trasgressori.

FOTO: Getty Images, Di Maria

Alcuni testimoni sul posto hanno udito colpi di arma da fuoco, ma la notizia non è ancora confermata, ci sono indagini in corso e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

La zona nella quale è avvenuto il misfatto non è nuova ad eventi del genere, dato l’elevato numero di calciatori, tra questi ricordiamo l’ex capitano della Juve Gianluigi Buffon, VIP e imprenditori che vi risiedono i furti sono molto frequenti.

Giuseppe Esposito