Champions League, prestazione magistrale del Napoli: un azzurro candidato a giocatore della settimana

Il periodo splendido del Napoli e dei suoi calciatori è davanti agli occhi di tutti, anche se non si sta celebrando a dovere questa squadra. Forse perché si pensa ad un qualcosa di provvisorio.

Fatto sta che questo team surclassa qualsiasi avversario incontri sulla propria strada sotto tutti i punti di vista, giocando un calcio magnifico fatto di automatismi ormai presenti nella testa dei calciatori.

Prestazioni straordinarie che non si sono fatte attendere nemmeno in campo internazionale, dalla vittoria contro la corazzata Liverpool per 4-0 passando per il 3-0 a Ibrox contro i Rangers per poi finire con la partita di martedì sera contro l’Ajax terminata per 6-1.

Giovanni Di Lorenzo (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Ed è proprio grazie alla prestazione superlativa da parte della squadra ad Amsterdam che il capitano Giovanni Di Lorenzo è uno dei candidati per il premio di giocatore della settimana in Champions League. I suoi avversari sono Angel Di Maria, autore di tre assist contro il Maccabi Haifa, Jude Bellingham del Borussia Dortmund e André Silva, autore di una doppietta in Lipsia-Celtic.

Tutti i tifosi del Napoli potranno votare a favore del proprio capitano: basterà andare sul sito ufficiale della Uefa ed esprimere il proprio voto.

Ciò testimonia ancora una volta tutto il lavoro straordinario di questa squadra e di questi calciatori che stanno incantando tutta l’Europa.

MICHELE D’ERRICO