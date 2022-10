Il Napoli incanta, complimenti anche dalla Juventus!

Durante il pre-partita di Juventus-Macabi Haifa, match valido per la terza giornata di Champions League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il dirigente sportivo ed ex centrocampista bianconero Pavel Nedved.

La storica vittoria per 1-6 ottenuta dagli azzurri alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam conto l’Ajax ha colpito particolarmente il dirigente bianconero, il quale ha speso parole al miele per gli uomini di Spalletti, di seguito le sue dichiarazioni:

AMSTERDAM, NETHERLANDS – OCTOBER 04: Giacomo Raspadori of SSC Napoli celebrates with teammates after scoring their team’s first goal during the UEFA Champions League group A match between AFC Ajax and SSC Napoli at Johan Cruyff Arena on October 04, 2022 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

“Ieri sera ho visto il Napoli e devo fargli i complimenti. Ha fatto una grandissima partita. Mi impressiona per il gioco e per come si muovono i calciatori”.

Le suddette dichiarazioni di una personalità molto importante all’interno del panorama calcistico mondiale come Pavel Nedved, sono il chiaro segnale che il Napoli di Luciano Spalletti ha attirato su di sé l’attenzione degli avversari come non mai. Dopo la notte europea di Amsterdam, questo Napoli fa paura a tutti, in Italia e in Europa, dimostrando valori eccelsi sia nelle individualità che nel gioco di squadra.

Giuseppe Esposito