Ajax, tifosi imbufaliti dopo il Napoli: la situazione

Si è appena conclusa la terza giornata di UEFA Champions League. Il Napoli di Luciano Spalletti ha fatto visita all’Ajax di Schreuder. Gli azzurri si sono imposti per 6 a 1 alla Johan Cruijff Arena. Un risultato che di certo non fa felici i tifosi dei “lanceri”, i quali hanno mostrato i primi malumori già allo stadio: sul parziale di 5 a 1 in moltissimi hanno lasciato la struttura e molti altri hanno tempestato di fischi la squadra.

Adesso il percorso dell’Ajax in Champions League si complica notevolmente. Infatti al momento gli olandesi sono al terzo posto del girone A con soli 3 punti, davanti solamente ai Rangers, fanalino di coda del gruppo.

Commenti tifosi Ajax – Instagram

Come succede spesso, il malumore mostrato allo stadio dai tifosi si trasforma poi in commenti ed hastag sui social. Esattamente ciò che sta accadendo adesso sotto gli account ufficiali dell’Ajax in cui migliaia di utenti stanno invocando l’esonero dell’allenatore, Schreuder.

Una situazione non facile da gestire, specialmente dopo aver incassato 6 gol in casa. Dunque le prossime partite – tra cui il ritorno al Diego Armando Maradona – saranno decisive per il futuro dell’allenatore che in questo momento sembra molto in bilico.

Lorenzo Golino