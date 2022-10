Per quale squadra tifava Raspadori? Niente Sassuolo, era una big di Serie A

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera parlando di svariati argomenti. Tra i tanti non manca un passaggio sulla scelta di trasferirsi in azzurro. Ecco quanto evidenziato:

“Sono un ragazzo normale, umile, anche. Alleno il fisico, ma anche la mente, studio e sport possono andare di pari passo, due valori aggiunti. Tatuaggi e orecchini non ne ho, semplicemente perché non mi piacciono. Tifoso? Simpatizzavo per l’Inter, credo non ci siano nulla di male.

FOTO: Getty – Raspadori Napoli

Siamo tanti nella zona alta della classifica, ed è presto per dire chi taglierà il traguardo. Milan, Inter, Roma, Atalanta e Juventus e noi che non ci poniamo limiti. Sentiamo la pressione, il che è un bene se gestita e noi abbiamo imparato a farlo. Questo ci fa scendere in campo determinati ma anche leggeri, sfrontati. La partita, anche quella con una posta in gioco molto alta, dev’essere occasione di divertimento”.

Ancora una volta Raspadori si mostra per com’è: semplice e genuino. Con un passato da simpatizzante dell’Inter, prima di diventare – ovviamente – tifoso del Sassuolo una volta entrato nel settore giovanile del club emiliano, con cui ha svolto tutta la trafila fino all’esordio in Serie A.