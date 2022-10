Buone notizie per il Napoli, Osimhen verso il recupero: svelata la data del rientro

Trasferta impegnativa per il Napoli quella alla Cruijff Arena contro l’Ajax. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti affronteranno il secondo match di un tour de force che vedrà i partenopei in campo ben 12 volte tra ottobre e novembre, fino alla sosta per l’inizio del Mondiale in Qatar.

Per venir fuori da questo periodo intenso, con i risultati che società e tifosi si augurano, servirà l’ausilio dell’intera rosa. Al momento mister Spalletti ha tutti i calciatori a disposizione, recuperato anche Gianluca Gaetano che aveva saltato la gara con il Torino ma che è stato convocato per la sfida ai lancieri in Champions League. Tutti, tranne Victor Osimhnen.

Osimhen infortunio (Getty Images)

L’attaccante sta recuperando dal problema muscolare che l’ha visto andare K.O. nel corso del match contro il Liverpool. Per il nigeriano, però, sono in arrivo ottime notizie. Infatti – secondo quanto riportato dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport – il nigeriano tornerà a disposizione per la prossima gara contro la Cremonese.

Ecco quanto evidenziato: “Questa dovrebbe-potrebbe essere l’ultima senza di lui. Il recupero dall’infortunio al bicipite femorale della coscia destra rimediato proprio in coppa, all’esordio con il Liverpool al Maradona, è ormai quasi completo e ciò significa che da domani potrebbe cominciare il conto alla rovescia verso la Cremonese“.