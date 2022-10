Lozano: “Mi succede quando sono in campo! Chucky? Questo il motivo del mio soprannome”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato della sua carriera e del suo momento al Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Quando sono arrivato al Pachua, a 10 anni, mi piaceva spaventare i compagni, nascondermi sotto le coperte. Era una cosa che mi divertiva molto, ero particolarmente discolo. Anche sull’autobus che ci portava a scuola, scherzavo sempre e facevo cose simili. Da quel momento hanno iniziato a chiamarmi Chucky, come la bambola assassina. Mi chiamava così persino il presidente. La maggior parte della gente mi conosceva come Chucky anziché con il mio vero nome”.

“Sono un giocatore che in campo dà sempre il 100% in ogni partita. Cerco di fare del mio meglio quando ho la palla, e voglio sempre vincere. Quando entro in campo cambio, sono sempre diverso. Non sono mai lo stesso in campo e fuori dal campo”.

Lozano Napoli (Getty Images)

Luciano Spalletti, tenico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida in programma ad Amsterdam tra Ajax e Napoli. L’allenatore azzurro si è soffermato anche a parlare del Chucky Lozano:

“Lozano? Quando ha giocato ha fatto vedere quelle caratteristiche che possono aiutare e dare sbocchi alla squadra. Come ho già detto in precedenza io ho una squadra di livello ed ho altri calciatori altrettanto bravi. Qualche volta ci può stare di dover fare il titolare con un minutaggio minore rispetto a tutta la partita. Quello che è importante è che quando uno entra in campo lo faccia non per dare solo il cambio al compagno ma per donare altri benefici alla squadra”.