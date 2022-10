Home » News Calcio Napoli » Gol Raspadori: Lozano in fuorigioco come Bonucci? È già polemica

In questo momento sta andando in scena al Johan Cruijff Arena di Amsterdam la sfida di EUFA Champions League tra Ajax e Napoli. I ragazzi di Luciano Spalletti dopo esser passati in svantaggio, hanno poi pareggiato grazie al gol Giacomo Raspadori e poi hanno raddoppiato con il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Proprio il gol del momentaneo pareggio siglato dall’ex Sassuolo ha creato diverse polemiche. Quest’ultime nate per via di una posizione sospetta di fuorigioco di Hirving Lozano, il quale al momento del cross si trovava in offside. Il giocatore messicano però non ha preso parte attivamente all’azione. Infatti sul cross di Oliveira, tenta l’incornata senza riuscire a prendere la palla. Palla poi messa in porta dal numero 81 azzurro.

Raspadori, gol Ajax-Napoli

Quanto accaduto ricorda l’episodio Bonucci-Milik in cui l’attacante polacco contro la Salernitana si è visto annullare il gol proprio per la posizione del suo compagno di squadra, Leonardo Bonucci. Quest’ultimo, come Lozano, era intervenuto toccando però il pallone e quindi prendendo parte attivamente all’azione.

Dunque la decisone della squadra arbitrale di Ajax-Napoli sembrerebbe essere corretta proprio per il mancato contatto con il pallone e con il difensore da parte del numero 11 messicano.

Lorenzo Golino