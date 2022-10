Spalletti su Lozano: “Qualche volta può accadere ad alcuni calciatori!”

Luciano Spalletti, tenico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida in programma domani ad Amsterdam tra Ajax e Napoli. L’allenatore azzurro si è soffermato anche a parlare del Chucky Lozano dopo una domanda ricevuta in sala stampa. Queste le sue dichiarazioni sull’attaccante messicano che nelle ultime uscite sembra essere un po’ sparito dai radar, probabilmente il tutto è dovuto anche alle ottime prestazioni sfornate da Matteo Politano.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti in conferenza:

“Lozano? Quando ha giocato ha fatto vedere quelle caratteristiche che possono aiutare e dare sbocchi alla squadra. Come ho già detto in precedenza io ho una squadra di livello ed ho altri calciatori altrettanto bravi. Qualche volta ci può stare di dover fare il titolare con un minutaggio minore rispetto a tutta la partita. Quello che è importante è che quando uno entra in campo lo faccia non per dare solo il cambio al compagno ma per donare altri benefici alla squadra”.