Spalletti pazzo di Di Lorenzo: “Gli succede quando si allena subito dopo una partita!”

Alla vigilia della sfida di Champions League che vede il Napoli opporsi l’Ajax di Alfred Schreuder, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei partenopei Luciano Spalletti presentando la gara ai giornalisti presenti.

Tra i vari argomenti trattati l’allenatore toscano ha parlato anche nello specifico del capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo. Ecco le sue parole:

NAPLES, ITALY – AUGUST 31: Giovanni Di Lorenzo of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and US Lecce at Stadio Diego Armando Maradona on August 31, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Ci sono alcuni calciatori che hanno avuto un minutaggio importante, si vanno a capire i momenti e si va a vedere se si è pronti per la partita successiva. Di Lorenzo anche quando fa l’allenamento dopo la gara ti manda subito segnali su quale sia la sua condizione, sembra quasi un robot. Non ha mai atteggiamenti che non siano quelli di un leader di squadra. Un allenatore difficilmente rinuncia ad un giocatore come lui”

Fernando Graziano