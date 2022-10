Cori contro Napoli in Verona-Udinese: coinvolti i tifosi friulani

Questa sera, al Bentegodi di Verona sta andando in scena la sfida tra Hellas Verona e Udinese che chiude l’ottava giornata di Serie A. Al momento i ragazzi di Gabriele Cioffi si trovano in vantaggio per 1 a 0, grazie alla rete di Josh Doig nel primo tempo.

Nel corso della partita alcuni tifosi hanno però deciso – come accade molto spesso purtroppo – di intonare dei cori contro il Napoli. Nello specifico, i sostenitori dell’Hellas Verona si sono “rivolti” a quelli dell’Udinese cantando: “Quella curva là sembra Napoli”

Hellas Verona – Udinese

Ennesimo episodio di odio da parte di una tifoseria nei confronti del Napoli e dei napoletani. Scene che ormai si verificano continuamente anche quando gli azzurri non sono i diretti avversari. Cori ed atteggiamenti che però restano quasi sempre impuniti, o comunque colpiti da sanzioni evidentemente non drastiche a sufficienza per fare in modo che tali fenomeni non si ripetano più.

Dunque l’ennesima partita di calcio e società – in tale circostanza l’Hellas Verona – che vengono macchiati per colpa di pochi ma rumorosissimi pseudo tifosi.

