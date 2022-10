Ceferin contro De Laurentiis: “Non sono d’accordo con lui”

Alla conferenza AIPS, evento organizzato per la stampa sportiva, ha parlato il presidente dell’UEFA Ceferin. Lo sloveno ha colto l’occasione per annunciare che si ricandiderà alla presidenza del massimo organismo calcistico europeo e che, probabilmente, sarà l’unico candidato.

Durante l’intervento, però, Ceferin ha anche a sorpresa risposto ad alcune vecchie dichiarazioni di De Laurentiis. Il patron azzurro da sempre fa discutere con i suoi interventi e, anche stavolta, sembra esserci riuscito.

Ceferin

Le dichiarazioni a cui si riferisce il presidente della UEFA risalgono al 2 agosto scorso, quando il De Laurentiis si scagliò apertamente contro la Coppa d’Africa con le seguenti parole: “Non mi parlate più di calciatori africani. Li prendo solamente se mi rinunciano a giocare la Coppa d’Africa, altrimenti io non li ho mai a disposizione. Noi siamo i fessacchiotti che pagano gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri“.

Ceferin ci ha tenuto a rispondere, affermando di non essere in nessun modo d’accordo con questo pensiero. Di seguito quanto riportato:

“Non condivido i pensieri del presidente del Napoli. I calciatori devono giocare con i loro club, ma anche per le proprie Nazionali, questo aspetto è essenziale nel calcio”.