Figuraccia Salernitana, De Sanctis durissimo contro la squadra: le parole

La Salernitana va ko pesantemente al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo e torna in Campania con zero punti in classifica e 5 gol subiti. La sconfitta ha scontentato anche la dirigenza, oltre che i tifosi granata e Morgan De Sanctis, direttore sportivo del club, ha criticato la squadra e l’atteggiamento. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

“La dirigenza prende atto di una prestazione deficitaria sotto tutti i punti di vista. La squadra non è stata all’altezza, sicuramente non come i tifosi che sono arrivati circa in 4000 a sostenerci. Dobbiamo chiedere scusa per la non prestazione, per la brutta figura”.

Salernitana De Sanctis

Qual è stato il problema? “Non siamo stati all’altezza di quanto fatto precedentemente. Bisogna essere determinati per fare punti: la squadra oggi ha dimostrato in maniera chiara che la fase difensiva è improponibile in Serie A“.

Atteggiamento sbagliato? “Non abbiamo fatto opposizione agli attacchi del Sassuolo. Succede oggi ma può succedere poi anche nella prossima partita, qualunque sia. L’aspetto agonistico, tattico e di atteggiamento deve continuare ad essere sotto la lente d’ingrandimento, bisogna lavorare”.