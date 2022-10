Napoli capolista, De Laurentiis mantiene la cautela: il retroscena dopo la vittoria contro il Torino

Il Napoli ha battuto per 3-1 il Torino nella gara andata in scena ieri allo Stadio Diego Armando Maradona. La vittoria contro i granata consolida gli azzurri in vetta alla classifica di Serie A in un inizio di campionato davvero strepitoso.

Con 6 vittorie e 2 pareggi in 8 partite i ragazzi di Spalletti stanno dimostrano a tutti il loro valore dopo un’estate fatta di dubbi e incertezze a causa della partenza di senatori dello spogliatoio azzurro come Mertens e Insigne.

Foto: Getty Images- Aurelio De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis sarà sicuramente molto soddisfatto di questo rendimento, che premia le scelte intraprese dalla società e non ben viste fin da subito. La sua reazione alla vittoria contro il Torino è stata però abbastanza pacata: secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro è infatti sceso negli spogliatoi per complimentarsi con la squadra, ma senza rilasciare alcuna dichiarazione ai media.

La scelta di De Laurentiis, secondo la rosea, nasce dalla volontà di non turbare gli equilibri creatisi dopo quest’estate. Il presidente ha dunque preferito evitare retorica ed eccessivi entusiasmi.