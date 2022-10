Milan, tegola per Pioli: infortunio serio, rischia un lungo stop

Il Milan di Stefano Pioli torna a vincere dopo il ko con il Napoli e si rimette a -3 dagli azzurri. I rossoneri ieri hanno portato a casa una vittoria importante negli ultimissimi minuti, dopo una sfida molto combattuta al Castellani di Empoli.

Le cattive notizie, però, non tardano ad arrivare: contro l’Empoli sono andati out per infortunio Kjaer, Calabria e Saelemaekers. Per i primi due si tratta di problemi muscolari, sicuramente di difficile risoluzione e di tempi di recupero relativamente lunghi.

Milan Infortunio Saelemaekers

Per Alexis Saelemaekers, però, la situazione si preannuncia molto più delicata. L’esterno belga si è sottoposto oggi ad esami strumentali e il responso non è dei migliori.

“Alexis Saelemaekers durante la partita di Empoli ha subito un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo.

I tempi di recupero potrebbero essere di circa un mese e mezzo, così da far saltare tutte le partite fino alla sosta di novembre. Anche il Mondiale in Qatar potrebbe essere a rischio ma i tempi di recupero potrebbero accorciarsi di qualche giorno e cambiare la situazione.