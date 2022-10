Home » News Calcio Napoli » Momento d’oro per Kvaratskhelia: c’è un dato impressionante

Il Napoli vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria di ieri contro il Torino. Gli azzurri conferma il loro eccellente momento di forma e si mantengono in vetta alla classifica di Serie A: un inizio di stagione davvero positivo e, per certi versi, inatteso visti i tanti cambiamenti avvenuti quest’estate.

Era da valutare l’impatto che avrebbero avuto alcune partenze come quella di Lorenzo Insigne. Al suo posto, è arrivato il georgiano Khvicha Kvaratskhelia il quale, però, non lo sta facendo rimpiangere. Egli infatti ha avuto un impatto pazzesco con la Serie A, condito da ben 5 gol nelle prime 8 di campionato.

Foto: Getty Images- Khvicha Kvaratskhelia

L’incredibile dato: Kvaratskhelia non perde da 28 partite!

Ma c’è un altro dato che rende chiaro il suo magic moment: dalla sua firma con la Dinamo Batumi prima ancora di trasferirsi agli azzurri, il georgiano non ha perso nessuna delle partite che ha giocato. Per trovare l’ultima partita che ha perso, dobbiamo andare indietro addirittura al 20 marzo, giorno della sua ultima partita con la maglia del Rubin Kazan. Lì la sua squadra perse malamente contro il Cska Mosca, con un netto 6-1.

Dopo quella gara il cambiamento: Khvicha decide di lasciare la Russia per tornare in patria a causa del clima ostile post scoppio della guerra in Ucraina e da lì la sua carriera ha preso il volo. Sono 28 partite giocate successivamente fra Dinamo Batumi, nazionale georgiana e Napoli, tutte senza sconfitte.