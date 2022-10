Ajax, Klassen critica duramente l’allenatore: “Così è vergognoso”

L’Ajax vive un momento difficile, dopo il pareggio in campionato che non è stato ben accolto, né dai tifosi, né dai calciatori stessi.

È infatti il calciatore dei lancieri Davy Klassen, uno dei più rappresentativi dell’Ajax, a non girarci troppo attorno alle critiche. Al contrario, le stesse, arrivano da lui. Nel mirino c’è il suo allenatore, che non avrebbe scelto la miglior formazione da schierare. Con il Napoli alle porte e con in palio una fetta importante per la qualificazione al turno successivo di Champions League, non sembrano sereni gli animi ad Amsterdam.

Klaassen Ajax (Getty Images)

Dito puntato contro il suo allenatore, Schreuder. Ecco le parole di Klassen, dopo il pareggio di 1-1 contro i Go Ahead Eagles: “Noi non siamo questi, dobbiamo vergognarci. Se vai in vantaggio in queste partite, devi chiuderla. Se pareggi in casa contro i Go Ahead, diventa complicato. Penso che la formazione fosse sbagliata, l’ho detto a fine primo tempo. Il nostro centrocampo sembrava completamente aperto”.