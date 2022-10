L’Ajax si ferma prima del Napoli: risultato a sorpresa ad Amsterdam

Il Napoli ha battuto 3-1 il Torino e ha vinto il suo sesto match consecutivo tra campionato e Champions League. Dopo la sosta, gli azzurri hanno confermato ciò che di buono hanno fatto vedere in questo inizio di stagione. La vittoria di oggi, però, deve essere subito archiviata: martedì, i ragazzi di Spalletti devono volare ad Amsterdam per sfidare l’Ajax in Champions League. Una gara importantissima che potrebbe essere quasi già decisiva per il passaggio del turno.

Ajax (Photo by OLAF KRAAK/ANP/AFP via Getty Images)

Gli olandesi, a quota 3 punti nel Gruppo A di Champions League, hanno giocato questa sera in casa contro il Go Ahead Eagles per l’ottava giornata di Eredivisie. La squadra allenata da Alfred Schreuder non è riuscita a vincere ed è stata fermata dagli ospiti sul risultato di 1-1: al gol di Klaassen sul finire del primo tempo, ha risposto Willumsson al 78′. Seconda partita consecutiva senza vittorie, dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar della scorsa giornata.

L’Ajax non ha sfruttato il clamoroso scivolone del PSV che ha perso 3-0 contro il Cambuur e non si è portata al primo posto in solitaria: la classifica vede l’AZ Alkmaar primo con 20 punti, seguito proprio da Ajax e PSV a quota 19 e 18 punti.