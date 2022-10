Napoli in campo con la maglia di Halloween: curioso dato che riguarda il Torino

Dal Torino al Torino, in casa e sempre nell’occasione di Halloween: il Napoli nella gara casalinga coi granata della passata stagione (1-0 targato Osimhen, ndr) andò in campo con la maglia per festeggiare la ricorrenza “delle streghe” e quest’anno si è ripetuto con un’altra casacca dalle tonalità e dai motivi alquanti curiosi.

Il Torino nel destino quindi per la società partenopea nel mese di ottobre e, per lo più, per la ricorrenza pagana nata in Irlanda, tradizione dalle origini antichissime e rifacente al capodanno celtico.

Oggi, nella gara contro i granata di Ivan Juric, i ragazzi di Luciano Spalletti scenderanno in campo con una divisa alquanto particolare, dalle solite tinte azzurre, si, ma anche con i pipistrelli a fare da costellazione.

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disposizione: Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Mathias Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone.

All. Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Schuurs, Zima, Karamoh, Ilkhan, Edera, Adopo, Aina, Garbett, Radonjic.

All. Juric.