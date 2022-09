Home » News Calcio Napoli » Primo arbitro donna in Serie A: arriva la risposta di Spalletti in conferenza

Si avvicina sempre di più una svolta storica per il campionato di serie A. Domenica pomeriggio, in occasione della gara del Mapei Stadium tra Sassuolo e Salernitana, Maria Sole Ferrieri Caputi farà il suo esordio assoluto nella massima categoria italiana. Ma non solo. Sarà la prima donna ad arbitrare una sfida di serie A.

Trentadue anni, livornese, l’arbitro toscano dopo aver assaggiato un pezzo di serie A arbitrando la gara di Coppa Italia tra la Sampdoria e la Reggina dello scorso 5 agosto, domenica dirigerà la partita tra i neroverdi di Alessio Dionisi e i granata di Davide Nicola.

FOTO: Getty – arbitro Ferrieri Caputi

Un grande traguardo, come ha sancito Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, qualche giorno fa: “Maria Sole debutterà in Serie A per meriti, senza scorciatoie, per capacità, skills, e in virtù di un progetto che è partito come AIA”.

Su questa “prima volta” si è soffermato anche Luciano Spalletti il quale, nella conferenza stampa in vista della partita di domani pomeriggio tra il suo Napoli e il Torino, ha parlato di questo avvenimento storico:

“L’arbitro Caputi si è meritato quest’occasione. Ha iniziato dal basso, dimostrando di essersi meritato questa categoria. Si è guadagnato il rispetto di tutti e sono sicuro che saprà farsi valere come ogni altro arbitro”.