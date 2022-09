Home » Copertina Calcio Napoli » FOTO- Ufficializzata una nuova maglia per il Napoli: è già in vendita!

L’inizio di stagione è stato molto positivo per il Napoli, situato in vetta alla classifica sia in campionato, che nel proprio gruppo di Champions League. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle e non può esserci periodo migliore per proseguire sulla falsariga delle scorse stagioni per quanto riguarda la diffusione di nuove divise.

È sempre stato infatti un grande classico quello del rilascio di molte più delle classiche due o tre divise a stagione e anche quest’anno si proseguirà così, come dimostra la nuova maglia messa in vendita dalla società azzurra in questi minuti.

Maglia Halloween

Nuova maglia Napoli

Il Napoli ha infatti pubblicato sui propri social un video dove pubblicizza la nuova divisa di Halloween, iniziativa che gli azzurri avevano già intrapreso nello scorso anno. A fare da modelli per la nuova maglia sono i neo acquisti Simeone, Ndombele, Raspadori e Mathias Olivera.

La nuova maglia si presenta azzurra decorata con una serie di pipistrelli neri a tema Halloween ed è già in vendita sia sul sito della società, che su Amazon.