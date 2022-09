La fidanzata di Raspadori pazza di Napoli: “Sto rinascendo qui”

L’estate ha portato una ventata d’aria fresca in casa Napoli, con tanti nuovi acquisti che hanno portato un nuovo entusiasmo. Infatti, i nuovi arrivi hanno subito dato il loro contributo e subito dimostrato tutta la loro voglia di mettersi in mostra con la maglia azzurra.

Fra questi, c’è sicuramente Giacomo Raspadori. Acquistato a caro prezzo dal Sassuolo, il talento italiano ha già siglato due gol in maglia azzurra, tra cui quello decisivo per la vittoria di misura contro lo Spezia. Anche l’ambientamento nella città, poi, sembra essere avvenuto piuttosto bene.

La sua fidanzata Elisa Graziani ha infatti dimostrato, rispondendo a delle domande sul suo profilo Instagram, tutto il suo amore per la città di Napoli e come la coppia sia entusiasta di questo trasloco dall’Emilia alla Campania.

Storia fidanzata Raspadori

Di seguito alcune risposte:

Come hanno preso i tuoi il tuo trasferimento? “Di sicuro è stato un grande cambiamento! Da un momento all’altro cambi città e abitudini, non hai più la tua famiglia fisicamente vicina. Sicuramente per loro non è stato semplice lasciarmi andare. Però io qui mi sto trovando benissimo! Sto facendo amicizia con persone fantastiche e sto trovando il mio equilibrio, quindi di conseguenza anche loro sono tranquilli e felici!”.

Avresti preferito rimanere lì o sei contenta di esserti trasferita: “Sono davvero contenta di essermi trasferita! È un’esperienza che mi sta aiutando tanto a crescere e a prendere consapevolezza di me stessa! Qui sto conoscendo la gentilezza in una forma che non conoscevo prima…come dico sempre a Giacomo: “È come se stessi rinascendo qui”.

Dove hai provato il sushi finora? “Non mi piace il sushi, meglio la pizza!”.

Cosa ne pensi del dialetto napoletano? “Che non ne capisco niente!”.