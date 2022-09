Home » News Calcio Napoli » Rientro in arrivo per Osimhen? Indizio social dall’attaccante azzurro

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, non si è ancora ripreso dall’infortunio rimediato nella sfida di Champions contro il Liverpool, costringendo Spalletti a fare affidamento su Simeone e Raspadori al suo posto per gli ultimi impegni disputati dagli azzurri.

Il rientro del nigeriano però sembra non essere troppo lontano, già dalla prossima settimana dovrebbe rientrare ad allenarsi con il gruppo.

Un ulteriore indizio arriva dal profilo Twitter del nigeriano, il quale ha pubblicato una sua foto la scritta: “Loading“. Messaggio per i tifosi azzurri? Non è da escludere che anche Osimhen abbia avviato il countodown per tornare finalmente in campo ad aiutare la squadra.

In attesa del rientro definitivo di Osimhen, contro Torino, Ajax e Cremonese, impegni ravvicinati che attendono il Napoli al ritorno in campo dopo la sosta, Spalletti farà ancora affidamento su Simeone e Jack Raspadori. Il primo sta rendendo al massimo le aspettative, esempio è l’ultimo gol realizzato contro il Milan. Magic moment anche per Raspadori, il nuovo numero 10 della Nazionale è reduce da due gol consecutivi con l’Italia e sembra essere pronto a caricarsi sulle spalle anche il Napoli.

