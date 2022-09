Home » News Calcio Napoli » Non solo il Napoli su Ronaldo: svelato un retroscena sulla trattativa

Nell’ultima sessione di mercato Cristiano Ronaldo è stato accostato a molte squadre, tra le tante però quella più vicina in un momento di agosto è stato il Napoli. Secondo quanto rivelato da Sky, Jorge Mendes non ha provato solo a portare CR7 al Napoli ma c’è stato un contatto anche con un’altra big italiana.

(Photo by Steve Bardens/Getty Images)

Il procuratore del portoghese ha da prima provato a portare il suo assistito Leao al Chelsea, per poi permettere al Milan di firmare Ronaldo. I rossoneri hanno però rifiutato subito, poiché ritenevano Leao una risorsa insostituibile.

Con il Napoli pare si sia quasi aperta una trattativa poiché De Laurentiis aveva fatto una contro proposta a Jorge Mendes. Il procuratore chiedeva al Napoli di accettare un’offerta pari a 100 milioni più Cristiano Ronaldo per Victor Osimhen. Il Napoli voleva inveve 120 milioni più il prestito di CR7 con lo stipendio pagato interamente dagli inglesi. Quest’offerta non è però mai arrivata e non se n’è fatto più nulla.