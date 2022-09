Home » News Calcio Napoli » Addio a Manolas, l’Olympiacos punta un altro ex giocatore del Napoli!

Dopo la partenza di Kostas Manolas, che ha raggiunto Miralem Pjanic allo Sharjah FC, l’Olympiacos è in cerca di un difensore centrale. Manolas ha concluso la sua seconda esperienza in Grecia con poche note positive ed è stato messo alla porta dal suo club dopo nemmeno un anno dalla sua partenza.

Per sostituirlo, il club greco guarda ancora in Italia e tra gli indiziati principali è spuntato il nome del difensore serbo Nikola Maksimovic, ex difensore del Napoli. Maksimovic al momento si trova senza squadra dopo aver risolto il suo contratto con il Genoa ed è intenzionato a cercare una nuova sfida.

Napoli Maksimovic

Maksimovic ha militato tra le fila degli azzurri dal 2016 al 2021, facendo registrare ben 66 presenze e segnando 2 gol, prima di passare al Genoa la scorsa stagione. Il difensore serbo è solo uno dei tanti epurati dal Genoa dopo la retrocessione in Serie B insieme a Criscito, oggi in MLS, e Salvatore Sirigu, oggi vice Meret al Napoli.