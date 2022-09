Verso Napoli-Torino: Juric cambia l’attacco

Il Napoli di Luciano Spalletti si sta allenando per tornare in campo nella delicatissima sfida di sabato prossimo (ore 15.00) contro il Torino. Gli azzurri, vincenti a San Siro nell’ultimo turno contro il Milan, vogliono tenersi stretta la vetta della classifica e continuare la striscia vincente in Serie A.

Al ‘Maradona’ arriverà il Torino di Ivan Juric, sconfitto nell’ultimo turno di campionato dal Sassuolo e in cerca di risultati positivi. I granata sono fermi al nono posto in classifica, a pari punti con la Juventus (10) e intendono continuare il buon inizio di stagione e fermare il Napoli in casa.

Torino Juric (Getty Images)

Verso Napoli-Torino: Juric ritrova Sanabria

Secondo quanto riferito da torinogranata.it, le scelte di Ivan Juric saranno condizionate anche dall’infermeria e dalla questione infortuni. Nella sconfitta contro il Sassuolo, il tecnico croato aveva dovuto scegliere un attacco “finto” senza un vero e proprio 9 ma ora è pronto a cambiare.

Niente da fare per Pietro Pellegri, ancora out per noie muscolari ma ritornerà a disposizione, e dal primo minuto, Tonny Sanabria.