Simeone “In campo per la Salute”: il bomber azzurro all’evento per il benessere

Giovanni ‘El Cholito’ Simeone protagonista in campo e fuori per il Napoli. L’attaccante azzurro, decisivo nella sfida di San Siro contro il Milan, non è stato convocato dall’Argentina di Lionel Scaloni ed è rimasto a Castel Volturno per allenarsi con la squadra in vista della gara di sabato contro il Torino.

Oggi è stato ospite dell’evento “In campo per la Salute” a Caserta.

“È stato un grande piacere per le nostre calciatrici Giulia Ferrandi, Michela Franco e Melissa Nozzi scendere “In campo per la Salute” oggi al centro sportivo Open di Caserta del presidente Guido Ventimiglia nell’ambito della “Settimana della Prevenzione, Ricerca e Divulgazione” organizzata dalla Fondazione Pascale. Le azzurre hanno colto l’occasione per testimoniare l’importanza della prevenzione insieme alla Dott. Emanuela Esposito (chirurgo senologico del Pascale) e ne hanno parlato con gli intervenuti nel convegno a cura del direttore scientifico del Pascale, Alfredo Budillon – che ha donato loro una targa ricordo dell’evento al quale hanno preso parte anche Linthon Johnson, ex cestista dei Chicago Bulls, e Giovanni Simeone, attaccante del Napoli”.