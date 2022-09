Napoli-Torino, Juric ha il “dente avvelenato” con Spalletti: i numeri

Sabato 1 ottobre, alle ore 15:00, il Napoli affronterà il Torino di Ivan Juric allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Torino arriva da due sconfitte consecutive, l’1-0 contro l’Inter a San Siro e la sconfitta in extremis, in casa contro il Sassuolo per 0-1.

Il Napoli di Luciano Spalletti è in gran forma, 5 vittorie consecutive per gli azzurri (contando anche le due di Champions contro Liverpool e Rangers), che affronteranno i granata senza poter contare sul bomber Victor Osimhen, e senza Matteo Politano, in dubbio dopo lo stop rimediato in Nazionale.

Napoli Luciano Spalletti (Getty Images)

Mister Spalletti ha affrontato 23 volte i granata, ottenendo 12 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Per quanto concerne gli scontri diretti tra i due allenatori, l’ex allenatore dell’Inter ha ottenuto 6 vittorie su 6 sfide finora giocate: Juric non ha mai batutto Spalletti.

Anche per Juric non è la prima volta che mette piede al Maradona, ha affrontato il Napoli 10 volte, ottenendo 1 sola vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte. Il Toro non vince contro gli azzurri dal 1 marzo 2015, quando a deciderla fu Kamil Glik, mentre non esce dal Maradona con i 3 punti dal 17 maggio 2009, quando finì 1-2 con gol di Ignacio Pià per gli azzurri e Bianchi e Rosina per i granata.

Torino Juric (Getty Images)

Nonostante i dati rassicuranti, tatticamente il Napoli ha storicamente trovato difficoltà con squadre disposte in campo come il Torino, una squadra molto compatta, fisica ma allo stesso tempo molto organizzata. Lo staff tecnico di mister Spalletti avrà molto da lavorare durante questi giorni di avvicinamento al match del Maradona.

Giuseppe Esposito