Raspadori show in Nazionale, Adani rivela: “Vieri lo ama, sapete cos’ha detto?”

Giacomo Raspadori ha risolto due partite dell’Italia in Nations League ed è diventato il volto della Nazionale di Roberto Mancini, portando 6 punti e la qualificazione alle Final Four della competizione europea. L’attaccante italiano ha preso il posto di Ciro Immobile nelle ultime due sfide e si è subito mostrato pronto a fare la differenza.

Raspadori Italia (Getty Images)

Adani svela: “Vieri me l’ha detto su Raspadori”

I gol e soprattutto le prestazioni di Giacomo ‘Jack‘ Raspadori hanno fatto breccia nel cuore di due degli opinionisti più influenti d’Italia: Bobo Vieri e Lele Adani.

Proprio l’ex difensore di Inter e Fiorentina, presente al Social Football Summit, festival dello sport organizzato da La Gazzetta dello Sport, ha svelato un retroscena accaaduto con Christian Vieri dopo il gol di Raspadori all’Ungheria.

“Dopo il gol di Raspadori contro l’Ungheria mi ha scritto Bobo e mi ha detto: «Abbiamo trovato la punta!»”.

Dei gol di Raspadori sono felici tutti i tifosi italiani ma quelli del Napoli un pizzico in più. Può essere proprio l’ex Sassuolo il nome giusto per non far rimpiangere le gesta di Dries Mertens.