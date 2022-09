Home » News Calcio Napoli » Napoli-Torino, Giuntoli osserverà un granata: colpo per l’estate?

In vista dell’ottava giornata di Serie A, il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il Torino di Ivan Juric. I granata sono stati protagonisti di una travagliata sessione di calciomercato, caratterizzata dai frequenti battibecchi fra l’allenatore, società e qualche capriccio di troppo di alcuni calciatori.

Tra quelli che hanno chiesto la cessione ai granata durante la passata sessione di calciomercato, c’è anche l’ex capitano del Toro Sasa Lukic. Il serbo, dopo un’annata molto convincente, aveva ottenuto la fascia da capitano da mister Juric, ma i suoi capricci estivi hanno portato l’allenatore croato a rivedere la posizione del suo capitano e ad assegnare la fascia all’ex Milan Ricardo Rodriguez.

Lukic Napoli (Getty Images)

Napoli-Torino, Lukic osservato speciale

Vista la situazione che si era creata quest’estate, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli, ha adocchiato l’occasione di mercato e ha sondato il terreno già durante la passata sessione di calciomercato, individuando il serbo come possibile sostituto di Fabian Ruiz. In occasione del match di Sabato, “il falco” avrà la possibilità di visionarlo nuovamente, e magari provare ad affondare il colpo in vista del prossimo mercato estivo.

Giuseppe Esposito