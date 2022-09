Home » News Calcio Napoli » Ungheria-Italia: Raspadori ancora in gol! (FOTO)

Questa sera sta andando in scena la sfida di Nations League tra Ungheria e Italia, a Budapest. I ragazzi di Mancini sono chiamati a battere gli ungheresi di Marco Rossi e conquistare il primo posto, che garantirebbe l’accesso alle final four di Nations League.

Gli azzurri scendono in campo con due giocatori del Napoli tra gli 11 titolari: Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspodori. In panchina figurano invece Alessio Zerbin e Alex Meret. L’ex Sassuolo è stato già autore di un gol spettacolare che ha regalato il successo all’Italia contro l’Inghilterra, venerdì scorso a San Siro.

Gol Raspadori Ungheria Italia

Oggi, al minuto 27’ dopo un errore in possesso da parte degli ungheresi sul pressing di Barella, Giacomo Raspadori ne approfitta per scartare il portiere e segnare a porta vuota. Grande freddezza per il numero 10 azzurri che concede il gol del momentaneo vantaggio.

Per Jack è già il secondo gol consecutivo con la maglia azzurra. Dopo l’ottima prestazione di venerdì scorso, Giacomo Raspadori continua ad essere protagonista con la Nazionale italiana.

Lorenzo Golino