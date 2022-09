Le parole di Mancini che convinsero Raspadori a scegliere il Napoli: il retroscena

Il meraviglioso momento del Napoli prosegue anche in nazionale. Gli azzurri impegnati in giro per il mondo stanno infatti tutti quanti confermando il loro eccellente stato di forma anche con la maglia delle proprie rappresentative. Fra questi, spicca Giacomo Raspadori, autore del gol che ha deciso l’ultima gara di Nations League fra Italia e Inghilterra in favore degli azzurri.

In particolare, è emerso tutto l’apprezzamento del ct Mancini nei confronti del giocatore e la volontà di puntare su di lui come attaccante del futuro di questa nazionale.

Raspadori (Getty Images)

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia un retroscena: è stato il ct stesso a convincere Raspadori a non farsi sfuggire l’opportunità Napoli quando consigliò ai ragazzi emergenti italiani di scegliere squadre in grado di garantire anche un’esperienza internazionale.

I 13 minuti con gol siglato contro i Rangers in Champions League non cambiano già la vita, ma continuare a respirare quell’aria gli farà solo bene. D’altronde, l’amore di Jack per l’azzurro della nazionale così come la fiducia di Mancini nei suoi confronti lasciano presagire un radioso futuro per lui.