Mario Rui protagonista con Napoli e Portogallo: “Ho ancora un sogno”

Mario Rui continua a vivere un momento d’oro dal punto di vista personale e collettivo. Con il Napoli è al primo posto in Serie A e in Champions League, mentre con il Portogallo è al comando del girone di Nations League e ieri è anche tornato ad essere decisivo.

Il terzino del Napoli è stato chiamato da Fernando Santos dopo circa due anni di assenza ed è stato subito tra i migliori in campo con un assist al bacio per Bruno Fernandes per il gol del momentaneo 0-2.

Mario Rui Portogallo (Getty Images)

Mario Rui: “Felice di essere tornato nel Portogallo”

Al termine della gara di ieri, Mario Rui ha parlato a SportTV e Canal 11 della sua prestazione e di quella di squadra:

“Siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi, avevamo diversi giocatori a rischio squalifica per la prossima, ma la nostra mente non era alla gara contro la Spagna. Noi volevamo vincere e continuare sulla strada della vittoria. La Spagna è una squadra molto forte, ma non cambia nulla nel nostro obiettivo, è entrare per vincere”.

Mondiali: “Essere convocati in Qatar non è il mio obiettivo al momento. Non voglio pensare al lato individuale ma solo alla squadra. Sono stato davvero felice di essere qui e di aiutare il mio Paese. Per me sarebbe il coronamento di un sogno“.