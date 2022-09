Lozano si ritrova col suo Messico: zampata decisiva contro il Perù (FOTO)

Il momento di forma del Napoli è a dir poco pazzesco. A confermarlo sono non solo i grandi risultati di questo inizio di stagione della squadra di Spalletti, ma anche il rendimento dei calciatori azzurri impegnati in giro per il mondo durante la sosta per le nazionali.

Tanti infatti i calciatori che stanno confermando il loro periodo d’oro anche con la maglia della propria nazionale: spiccano fra questi Kvaratskhelia e Raspadori. Ma c’è anche chi ha sfruttato la nazionale per ritrovarsi dopo un periodo meno positivo, come Hirving Lozano.

Foto: Getty Images- Lozano gol vs Perù

Il messicano è l’unico attaccante azzurro a non essere ancora andato in gol in questo inizio di stagione azzurro e nelle ultime partite è sembrato meno brillante rispetto al suo rivale Politano. Lozano ha però ritrovato il gol in nazionale, nella gara amichevole giocata nella notte dal suo Messico contro il Perù.

La sua rete, arrivata nel finale al minuto 85′, è risultata decisiva per la vittoria per 1-0 da parte del Messico. Lozano è stato bravissimo a sfruttare una palla vagante nell’area piccola dopo una sponda aerea a seguito di un calcio d’angolo con una zampata da vero rapinatore dell’area di rigore. Un gol che senza dubbio farà bene al suo morale e lo caricherà in vista del ritorno a Napoli, dove il suo apporto sarà fondamentale visto l’infortunio patito da Politano.