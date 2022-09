Deulofeu esalta il Napoli e snobba la Juventus: le parole

Gerard Deulofeu si sta dimostrando uno degli attaccanti più importanti e in forma della Serie A. Il fantasista spagnolo in estate era stato ad un passo dal Napoli che voleva sostituire Mertens con il profilo dell’ex Milan e Barcellona. La trattativa con l’Udinese, però, è sempre stata molto complicata e – nonostante l’accordo con il calciatore – non ha favorito la buona riuscita dell’affare.

Deulofeu è rimasto all’Udinese e in questo inizio di stagione sta scrivendo un pezzo di storia del club friulano, ora al terzo posto in classifica e con tanta voglia di sognare fino alla fine.

Napoli Deulofeu (Getty Images)

Ai microfoni di Tuttosport, Gerard Deulofeu ha analizzato l’inizio di stagione della Serie A, promuovendo Napoli, Milan e Inter e bocciando categoricamente la Juventus di Massimiliano Allegri.

“L’Inter è una grande squadra e, se perde una partita, si inizia a parlare di crisi. Prima di affrontarli ho analizzato a fondo quanto avevano fatto. Sicuramente qualche punto debole, ma l’Inter resta una squadra forte che con Milan e Napoli sarà lì per vincere lo scudetto. La Jvuentus non l’ho citata perché le altre tre, al momento, hanno qualcosa in più”.