Home » News Calcio Napoli » Venerato rivela: “Ritorno di fiamma per Navas al Napoli? La verità”

Nel corso dell’ultimo calciomercato estivo uno dei temi centrali in casa Napoli è stata la situazione portiere. Keylor Navas sembrava destinato a difendere i pali degli azzuri e la cessione di Meret pareva inevitabile.

Le trattative non si sono concretizzate, me nei giorni immediatamente successivi alla fine della sessione di mercato i rumors hanno continuato a circolare.

L’esperto di mercato Ciro Venerato ha appena fatto il punto della situazione su questo tema.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giornalista ai microfoni di RaiNews24 ed evidenziate dalla nostra redazione:

“C’è solo Alex Meret nel futuro del Napoli. Smentite totali sul ritorno di fiamma per Navas a gennaio. Zero possibilità. Il Napoli non pensa neppure lontanamente al portiere del PSG.”

La decisione definitiva di Giuntoli è quella di confermare il portiere ex Udinese e Spal.

Arrivano indizi in questa direzione anche dalle recenti attività di Jorge Mendes, agente del sudamericano, che, sempre secondo Venerato, sta proponendo il suo assistito in Liga e Premier con “scarsi risultati”.

Rispetto a solo un mese fa la situazione si è completamente ribaltata, con Meret che sta convincendo tutti tra i pali e sta finalmente trovando tutta la continuità che gli è mancata nel corso della sua esperienza in azzurro fino alla scorsa stagione.

Matteo Liguori