“Raspadori centravanti?”: la sentenza di Del Genio

I tre gol messi a segno da Giacomo Raspadori in questa stagione, tra Napoli e Italia, fino ad ora sono arrivati tutti da ruoli diversi: da esterno sinistro contro lo Spezia, da centravanti contro i Rangers e da seconda punta nella sfida di ieri contro l’Inghilterra.

Raspadori (Getty Images)

Del Genio: “Raspadori da prima punta fa fatica”

Il giovane attaccante italiano si sta pian piano prendendo il Napoli sulle spalle e sta provando a migliorare di partita in partita per diventare sempre più importante. Paolo Del Genio, durante Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’inizio di stagione di Raspadori e di tutti i ruoli ricoperti fino a questo momento.

“Da centravanti contro le squadre chiuse almeno per ora fa fatica. Lo vedo bene in tutti gli altri ruoli: anche a destra nel tridente. A sinistra e dietro la punta è proprio il ruolo perfetto per lui perchè viene a prendere la palla leggermente più lontano rispetto a quando gioca da prima punta. Per il momento può fare tanti ruoli, un po’ meno bene quello di prima punta in certe partite“.