Klinsmann bacchetta il Napoli: “Perdono sempre punti quando non devono”

La stagione del Napoli è iniziata nel migliore dei modi, con il primo posto in Serie A dopo 5 vittorie e 2 pareggi e il primo posto in Champions League, con 2 vittorie in 2 partite. La domanda che si stanno ponendo tutti i tifosi riguarda il futuro: il Napoli riuscirà a continuare su questa scia e a lottare fino alla fine per grandissimi obiettivi?

Jurgen Klinsmann

Jurgen Klinsmann, ex calciatore e allenatore tedesco, in un’intervista per TMW ha parlato anche del Napoli, confrontando la stagione degli azzurri con quella delle altre big di Serie A.

“L’Atalanta è da anni che fa bene, hanno sviluppato un gioco aggressivo, con pressing alto, fatto da Gasperini. Il Napoli ha avuto la possibilità di vincere lo scudetto e andare lontano in Champions, ma alla fine è sempre calato perdendo punti che non doveva. Quest’anno vediamo, magari ce la fanno perché il potenziale lo ha sempre avuto. Tanti tifosi vogliono vedere il loro scudetto, il calcio per i napoletani è la cosa numero uno. La Serie A è molto competitiva.

Inter? “Non solo deluso ma mi aspetto molto di più. Un anno e mezzo fa hanno vinto lo scudetto, ora i tifosi si aspettano di più in Champions League“.