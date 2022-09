Calciomercato Napoli, Giuntoli al lavoro per blindare due gioielli

La scorsa sessione di mercato è stata caratterizzata dalla questione dei contratti in scadenza. Mertens, Insigne, Fabian e Koulibaly hanno lasciato il club per via della propria situazione contrattuale: i primi due dopo la scadenza del contratto, gli altri sono stati ceduti per evitare la stessa sorte.

Per evitare che questa situazione si ripeta già nel prossimo futuro, la dirigenza del Napoli è in trattativa per il rinnovo dei contratti di due giovani talenti: Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano.

L’esterno sta confermando quanto di buono ha fatto vedere l’anno scorso a Frosinone con ottime prestazioni di grande qualità e quantità. Il ragazzo di Novara sta sfruttando al meglio i minuti concessi da Luciano Spalletti e la scelta della società sembra essere quella di una conferma a lungo termine.

Gaetano Napoli (Getty Images)

Un altro giovane calciatore su cui il Napoli ha deciso di puntare è Gianluca Gaetano. Il centrocampista non ha trovato lo stesso spazio di Zerbin (complice la concorrenza), ciononostante il talento classe 2000 ha convinto la dirigenza e lo staff tecnico a contare su di lui.

I rinnovi di Zerbin e Gaetano sarebbero utili anche per le regole di registrazione della rosa. I regolamenti FICG e UEFA, infatti, prevedono la presenza in lista di almeno 4 calciatori cresicuti nel vivaio della squadra.